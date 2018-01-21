Эксперты предупреждают о страшных мировых катаклизмах

Вчера, 23:03

2018 год грозит человечеству голодом и финансовыми катаклизмами. О данном событии сообщили эксперты мировых объединений.

Специалисты ориентировали на данные доклада, в котором написано, что внезапный неурожай или другие, различные природные катаклизмы могут вылиться в кризис мирового масштаба.

Цены на продукты также подвержены риску, ведь могут подняться снова. Возможен дефицит рыбы. Финансовые трудности могут быть связаны также с кибератаками.

Эксперты также добавляют о важности того, что год будет достаточно сложным для всех стран мира. Катастрофическая ситуация не обойдет стороной ни Китай, ни США, ни любую другую развитую страну.