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Эксперты предупреждают о страшных мировых катаклизмах

Вчера, 23:03

2018 год грозит человечеству голодом и финансовыми катаклизмами. О данном событии сообщили эксперты мировых объединений.

Специалисты ориентировали на данные доклада, в котором написано, что внезапный неурожай или другие, различные природные катаклизмы могут вылиться в кризис мирового масштаба.

Цены на продукты также подвержены риску, ведь могут подняться снова. Возможен дефицит рыбы. Финансовые трудности могут быть связаны также с кибератаками.

Эксперты также добавляют о важности того, что год будет достаточно сложным для всех стран мира. Катастрофическая ситуация не обойдет стороной ни Китай, ни США, ни любую другую развитую страну.


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