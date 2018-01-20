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В Сочи сильный шторм разрушил набережную возле Олимпийского парка. Ситуацию прокомментировал Микаэл Нерсесян, официальный представитель городской мэрии.

Несколько дней в Сочи наблюдаются сильные дожди, а накануне поднялся ветер. В результате на море произошел шторм, волны достигали высоты до четырех метров. Около Олимпийского парка часть набережной была размыта: сломаны пальмы, повреждена брусчатка и снесено ограждение.

По словам Микаэля Нерсесяна, на набережной шторм разрушил участок от 20 до 30 метров, его часть находится в ведении краевых структур, а частью распоряжается муниципалитет. На этой территории проводились ремонтные мероприятия, работники не укрепили покрытие, что и спровоцировало такие сильные повреждения. На данный момент неизвестна сумма нанесенного ущерба. Когда стихнет ветер, рабочие вернутся на набережную и продолжат ее восстановление.