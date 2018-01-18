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В Нидерландах из-за урагана объявлен «красный» уровень опасности

Вчера, 17:19

В Нидерландах из-за мощного урагана объявлен «красный» уровень опасности. Непогода уже зафиксирована в 9 регионах.

В сообщении Королевской метеостанции сказано, что в некоторых местах скорость порывов ветра достигает 39 м/c. Сейчас уже полностью остановила свою деятельность голландская железная дорога. Известно, что уже повреждены несколько домов. Ветер настолько сильный, что повреждает линии электропередач и вырывает деревья. Информации о жертвах или пострадавших пока что не поступало.

Напомним, что аналогичное предупреждение в Голландии уже было всего 3 месяца назад. Тогда жертвами катаклизма стали 7 человек. Всех убили деревья, которые падали.


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