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Два человека стали жертвами землетрясения в Перу

Вчера, 17:43

Мощное землетрясение поразило провинцию Арекипа в Перу. Жертвами стали 2 человека. Более 60 людей попали в эпицентр стихии. Известно, что магнитуда землетрясения составила от 6,8 до 7,3. Местными властями проводится спасательная операция.

Власти Перу активно проводят работу по ликвидации последствий мощного землетрясения. Известно, что источником толчков стала провинция Каравели региона Арекипа. На глубине 10 км была зафиксирована повышенная сейсмологическая активность. По разным данным магнитуда землетрясения составила от 6,8 до 7,3. Сотрудники гражданской обороны Перу сообщили о гибели 2 человек, более 60 людей остаются в опасности.

Ранее сообщалось о землетрясении возле берегов Перу.


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