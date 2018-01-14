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У побережья Перу произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие

Сегодня, 15:32

Землетрясение магнитудой 7,3 балла по шкале Рихтера произошло сегодня в 4:18 утра (12:18 мск) в Перу. По данным местных масс-медиа, из-за стихии пострадали минимум 15 человек.

К настоящему времени известно, что землетрясение произошло в регионе Арекипа провинции Каравели, близ населённого пункта Яука. По данным Геологический службы США, его очаг находился на глубине 10 километров. Сперва специалисты сообщили об опасности возникновения цунами, но позже прогноз был отменён. Местные власти заявили, что из-за происшествия разрушены несколько домов, ранения получили от 15 до 20 человек.

Ранее мы писали, что мощное землетрясение произошло в Японии. По всей стране было проведено экстренное оповещение населения. Также была объявлена угроза цунами.


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