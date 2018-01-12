Сегодня, 14:17

По информации синоптиков, в Сибири и на Урале бушует «ураган-убийца». Регионы накрыла снежная буря, наихудшая ситуация наблюдается в Новосибирске.

Сильный ветер сбивает с ног граждан, сносит массивные рекламные щиты, дорожные знаки, крыши и елки, наряженные в Новый год. Власти Сибири и Урала перекрыли проезжие части и закрыли аэропорты. В СМИ есть информация о гибели одного мужчины. Он ехал на своем автомобиле, в этот момент ураган сорвал крышу, которая упала на машину. Это спровоцировало растерянность водителя, и он на ходу врезался в грузовой транспорт.

Работники коммунальных предприятий в буквальном смысле привязывают автобусные остановки, чтобы их не сорвало ветром. В Новосибирске ураган стал причиной отключения отопления и электричества в более 500 домах. В Алтайском крае электричество отсутствует у 150 жителей. Сегодня в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях скорость ветра достигает 27 метров в секунду.