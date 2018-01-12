В Новосибирской области ветер сорвал со школы крышу

Сегодня, 13:47

Непогода со штормовым ветром в Новосибирской области принесла за сутки значительный ущерб населенным пунктам. В Сузунском районе ураган сорвал со школы крышу. К счастью, детей в учебном заведении не было благодаря своевременному штормовому предупреждению.

Коммуникационное подразделение регионального управления МЧС сообщает, что значительный ущерб был нанесен зданиям и инфраструктуре практически во всех населенных пунктах области. Особенно от непогоды пострадали села. Ветром была полностью повреждена кровля Дома культуры в селе Большие Луки. В 12 районах области прекращалась подача электроэнергии из-за обрыва проводов.

Спасатели МЧС десятки раз выезжали на трассы региона, чтобы вытащить из заносов застрявшие автомобили. Сегодня погодные условия в области остаются неблагоприятными. Ветер достигает 20 метров в секунду. При этом обильно выпадают осадки в виде мокрого снега. Спасатели не рекомендуют жителям покидать дома, а тем более совершать дальние поездки.