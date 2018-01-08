В пустыне Сахара уже во второй раз выпал снег

Вчера, 22:54

Уже второй год подряд зиму Сахара встречает в снегу, сообщают локальные средства массовой информации.

Согласно статистическим данным, снега выпало около сорока миллиметров осадков. Сообщается о том, что к концу дня снег начал таять.

Летом температура воздуха в районах возле пустыни достигает почти 40 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, достаточно близком к нулю.

Также сообщается, что такого снегопада в пустыне не было с 1970-х годов.

Напомним, пустыня Сахара считается самой большой, крупной и жаркой во всем мире.

Уже вторую зиму Сахара встречает в снегу сообщают локальные средства массовой информации.