У побережья США на видео сняли замёрзший океан

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У Атлантического побережья США замёрз даже океан. Соответствующая видеозапись уже появилась на видеохостинге Youtube.

Видео данного необычного события уже опубликовано в сети. Его автором стал Райан Канди, проживающий в Массачусетсе. Он был настолько поражён тем, что океанические воды, впервые в его жизни, превратились в лёд, что решил поделиться этим событием с другими пользователями.

Как сообщил Канди, когда он снимал видео, столбик температуры упал до -20 градусов. Он сказал, что за всё время своего проживания в этом штате, температура никогда не опускалась ниже -8 градусов.

Посетители «паутины» уже бурно отреагировали на появление ролика. В большинстве своём, они сравнили наступившие в США холода с аналогичным периодом в «Игре престолов».

До этого сообщалось, что аномально низкие температуры в США привели даже к перемерзанию Ниагарского водопада. Впрочем, это явление привлекло к нему даже ещё большее внимание у туристов, чем это было ранее. Такое природное диво, когда водопад «не падает» стало настоящей сенсацией, на которую хотят посмотреть очень многие.