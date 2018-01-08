VistaNews.ru


У побережья США на видео сняли замёрзший океан

Сегодня, 13:32

У Атлантического побережья США замёрз даже океан. Соответствующая видеозапись уже появилась на видеохостинге Youtube.

Видео данного необычного события уже опубликовано в сети. Его автором стал Райан Канди, проживающий в Массачусетсе. Он был настолько поражён тем, что океанические воды, впервые в его жизни, превратились в лёд, что решил поделиться этим событием с другими пользователями.

Как сообщил Канди, когда он снимал видео, столбик температуры упал до -20 градусов. Он сказал, что за всё время своего проживания в этом штате, температура никогда не опускалась ниже -8 градусов.

Посетители «паутины» уже бурно отреагировали на появление ролика. В большинстве своём, они сравнили наступившие в США холода с аналогичным периодом в «Игре престолов».

До этого сообщалось, что аномально низкие температуры в США привели даже к перемерзанию Ниагарского водопада. Впрочем, это явление привлекло к нему даже ещё большее внимание у туристов, чем это было ранее. Такое природное диво, когда водопад «не падает» стало настоящей сенсацией, на которую хотят посмотреть очень многие.

 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.