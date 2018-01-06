Ледяная глыба-убийца снесла козырек подъезда в Архангельске

Вчера, 16:07

В Архангельске ледяная глыба-убийца снесла козырек подъезда. Целым и здоровым повезло остаться мужчине на входе в подъезд. Спасатели МЧС ликвидировали последствия падения ледышки.

В одном из домов Архангельска, расположенном по улице Розы Люксембург, произошел инцидент. Громоздкая ледяная глыба упала на козырек подъезда и разрушила его. По сведениям местных жителей, лед чудом не зацепил стоящего на крыльце мужчину. Эту историю рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Жесть по-Архангельски».

Виновниками происшествия владельцы квартир пострадавшего подъезда назвали компанию «УК Архангельск». Спасатели МЧС ликвидировали последствия падения ледышки.