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В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Вчера, 19:38

Как только что стало известно, в ночь на субботу Японии произошло мощное землетрясение. Метеорологическое управление предупредило население об угрозе цунами. Ранее говорилось об ошибочном срабатывании системы оповещения.

В Японии произошло мощное землетрясение. На данный момент не сообщается о магнитуде и возможных разрушениях зданий. Известно лишь, что связь с Японией остается некачественной. Граждан предупреждают о возможном цунами. Ранее японские сейсмологи распространили информацию об ошибочном срабатывании системы, которая высветила на экранах магнитуду, превышающую семь баллов. Теперь ясно, что ошиблись японские специалисты, а система сработала в экстренном режиме. Толчки начались в пятницу днем по местному времени и не превышали четырех баллов. Все мобильные устройства в Японии внезапно стали издавать звук в высоких регистрах.


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