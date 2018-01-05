Сильные снегопады обрушились на Китай, есть сообщения о жертвах

Сегодня, 12:30

Информационное агентство Синьхуа разместило сообщение, что в первые дни 2018 года сильные снегопады обрушились на Китай. В результате непогоды, как сообщается, десять человек погибли, а 560 тысяч граждан страны оказались в зоне бедствия, которое было вызвано снегопадами. Уточняется, что от природной стихии страдают центральные и восточные районы страны.

2 января 2018 года сильный снег стал идти в таких провинциях, как Цзянсу, Аньхой, Хубэё, Хэнань и Цзянси. Согласно полученным сообщениям, в провинции Аньхой восемь человек скончались, в Хубэй – один гражданин и ещё один в Цзянсу.

В этих пяти южных и центральных провинциях Китая местные власти были вынуждены эвакуировать всего более 200 местных жителей, в экстренной помощи ещё нуждаются около 100 человек. Кроме этого, больше 200 построек в результате сильного снегопада были разрушены, а ещё 400 зданий частично поврежденны. Пострадали и сельскохозяйственные угодья. Кроме разрушенных зданий, также в стране наблюдаются и сильное нарушение автомобильного и железнодорожного движения.