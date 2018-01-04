Аэропорт Нью-Йорка приостановил работу из-за снежной бури

Вчера, 21:54

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил свою работу из-за снежной бури. Губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за этой же причины.



Согласно информации, опубликованной в одной из социальных сетей, полеты приостановлены из-за снежной бури и нулевой видимости. Руководство нью-йоркского аэропорта рекомендует туристам и путешественникам связаться с авиакомпаниями, чтобы узнать подробности о возобновлении полетов.

В общем за 4 января было отменено больше трех тысяч рейсов.

Ранее сообщалось о 13 погибших от обильного снегопада и внезапно усилившихся холодов в Соединенных Штатах.