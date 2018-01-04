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В США от аномального холода и снегопада погибли 13 человек

Вчера, 20:53

Аномальный холод в США унес жизни 13 человек за последнюю неделю. Об этом стало известно от достоверного зарубежного источника CNN.

Как сообщил источник информации за рубежом, на территории США в последнее время установилась аномальная погода. За семь дней практически по всех регионах прошли сильные снегопады и установился холодный морозный климат. Эти условия спровоцировали гибель 13 человек. Трагические события произошли на территории штатов Миссури, Мичиган, Техаса и Виконсина.

Медики засвидетельствовали у шестерых граждан наступление смерти от обморожения, еще несколько человек погибли под колесами автотранспорта на дорогах, покрытых льдом. По прогнозам синоптиков, аномальные погодные условия на востоке США будут продолжаться. Уже в Бостоне отмечены порывы сильного ветра и сильные осадки в виде снега. В аэропортах США отменены три тысячи авиарейсов, так как подниматься в небо становится опасным.


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