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На юге России введен лавиноопасный режим

Сегодня, 11:16

По данным СМИ, на юге России введен лавиноопасный режим. Совсем воздержаться от катания эксперты рекомендуют в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

Уже целые сутки закрыта часть Военно-Грузинской дороги. На известном пропускном пункте «Верхний Ларс» на данный момент скопилось множество транспортных средств. Этот участок является единственным наземным путем, по которому граждане РФ могут проехать в Армению или Грузию. Несколько часов назад возобновилось движение авто по Транскавказской магистрали.

Что касается Москвы, то синоптики пообещали людям очередные погодные рекорды, что не может не радовать горожан. Для катания опасными из-за схода лавин остаются Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. Специалисты обязательно предупредят лыжников, когда опасность не будет угрожать их жизням.


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