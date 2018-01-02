Ураган на Сахалине нанёс ущерб в 100 млн рублей

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Предновогодний ураган на Сахалине нанёс ущерб, оцениваемый в 100 млн рублей. Сообщение сделано пресс-службой регионального правительства.

Основную силу стихия продемонстрировала в Углегорском районе, находящемся на севере Сахалина. В Шахтёрске и Углегорске порывы ветра достигали 50 м/сек.

В этих населённых пунктах они повредили крыши у 42 жилых построек и объектов, являющихся социально-значимыми.

В частности, в Шахтёрске ураган оторвал стропильную систему от её шлакоблочного основания. В Углегорске частично разрушены кровли поликлиники, бани, одной из котельных, а также админздания райбольницы.

Сейчас бригады спасателей вместе со строителями заняты разборкой разрушенных частей зданий. Работы начались сразу же после того, как ураган, сопровождавшийся метелью, стал утихать. К ним привлечено больше 200 человек. Работы не будут прекращаться на период новогодних праздников.

Глава Сахалина уже принял решение о выделении на ликвидацию последствий стихии 12 тыс. м2 кровельного материала из резерва области. По подсчётам специалистов, его должно хватить на замену всех повреждённых кровель.

Для координации работ в регионе создан оперативный штаб. Курирует их лично региональными министр ЖКХ.