В Приморье введен режим ЧС из-за разбушевавшегося ветра и снегопада

Сегодня, 10:00

Пресс-служба МЧС Приморья сообщила о введении режима ЧС в Ольгинском районе (восточное побережье региона). Причиной принятия экстренных мер послужили разбушевавшийся штормовой ветер и сильный снегопад.

Больше всего от сил природы пострадали село Ветка и поселок Ольга в Ольгинском районе Приморья. В данных населенных пунктах штормовой ветер сорвал крыши домов. Исходя из сложившейся ситуации, Андрей Тарасенко, занимающий должность врио губернатора региона, поручил профильным ведомствам оказать потерпевшим от непогоды жителям Приморья содействие в ликвидации последствий разгула природы.

На территории Ольгинского района введен режим ЧС из штормового ветра и снегопада, однако местная коммунальная система продолжает работать в штатном режиме. Александр Костенко, являющийся первым вице-губернатором Приморья, пообещал землякам до наступления новогодних каникул отремонтировать поврежденные сильным ветром школы, дабы после отдыха ученики в срок вернулись за парты.