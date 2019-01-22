Разбившийся в Мурманской области Ту-22М3 прошел капитальный ремонт в 2012 году

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Пресс-служба «Туполева» сообщила, что разбившийся в Мурманской области на авиабазе Оленья 22 января Ту-22М3 был произведен 33 года назад.

О катастрофе, произошедшей сегодня, мы писали ранее.

Самолет был выпущен в 1986 году Казанским авиационным заводом им. Горбунова. Крайний ремонт дальнего бомбардировщика производился на 150 АРЗ в Калининграде в 2012 году.

В соответствии с сообщением сотрудника пресс-службы, специалисты компании-разработчика и производителя будут принимать участие в работе комиссии по расследованию причин авиакатастрофы. Он также заявил, что ПАО «Туполев» хочет выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших летчиков.

Минобороны заявил, что стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в метель после обычного учебного полета в Мурманской области. Столкновение с поверхностью земли в результате жесткой посадки привело к развалу самолета. При посадке у бомбардировщика не было вооружения.

Инцидент произошел на военной базе Оленья, расположенной в 92 км к югу от города Мурманска. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3500 метров.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил полета.

«22 января Ту-22М3, выполнив запланированный тренировочный полет в Мурманской области, совершил жесткую посадку, когда столкнулся с сильным снежным зарядом. Два пилота были доставлены в медицинское учреждение, где они получают необходимую помощь. Двое членов экипажа погибли», - говорится в сообщении министерства.

Врачи оценивают выживших пилотов как тяжелое, согласно источнику.

Ту-22М3 - сверхзвуковой бомбардировщик дальнего действия, дальний стратегический и морской ударный бомбардировщик, разработанный ОКБ Туполева и предназначенный для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 2200 км от аэродромов базирования, способный нести управляемые ракеты и бомбы.

Первый экспериментальный полет был осуществлен в 1977 году, а в марте 1989 года самолет был окончательно введен в эксплуатацию.

Ранее, 18 января, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе над Татарским проливом в Хабаровском крае России. Четыре пилота катапультировались. Двое из них погибли. Один был спасен. Судьба четвертого пилота неизвестна.