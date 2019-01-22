Российский бомбардировщик Ту-22М3 при посадке в Мурманской области потерпел крушение, есть жертвы

Сегодня, 15:28

Авария произошла около 13:40 при посадке самолета на авиабазе Оленья в районе Оленегорска, где базируется полк дальней авиации ВКС РФ.

Этот аэродром расположен в 92 километрах от Мурманска на Кольском полуострове. Российский бомбардировщик Ту-22М3 имел на борту четырех человек. При крушении погибли два члена экипажа. Согласно предварительным сообщениям, остались в живых командир экипажа и штурман.

По предварительной информации от министерства обороны, посадка сверхзвукового ракетоносца происходила без боекомплекта. Предварительно сообщается, что погибли помощник командира воздушного судна и оператор.

Также Минобороны сообщает, что авария стратегического бомбардировщика, выполнявшего плановый полет, произошла из-за попадания в снежный заряд. ЧП на авиабазе Оленья Минобороны называет жесткой посадкой.

Все сообщения от Минобороны пока – предварительные. Официальная информация еще не озвучена.

Подобная авария стратегического бомбардировщика Ту-22М3 произошла в сентябре 2017 года во время учений «Запад-2017». Тогда российский бомбардировщик большой дальности Ту-22М3 разбился при взлете после пересечения взлетно-посадочной полосы на военной базе.

Пилоты на огромном самолете остановили взлет, но гигант-бомбардировщик не смог остановиться и врезался в деревья, после того, как твердая взлетно-посадочная полоса закончилась.

Экипаж в составе четырех человек тогда катапультировался, когда самолет выпустил тормозной парашют.

Официальные лица тогда заявили, что самолет поврежден, но после ремонта снова сможет летать.