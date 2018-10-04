«Подозревают пилота»: По факту крушения вертолёта с замгенпрокурора России возбудили уголовное дело

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На борту разбившегося AS 350, помимо Саака Карапетяна, находились ещё два человека, сообщают источники.

Сегодня утром общественность потрясла новость об авиакатастрофе в Костромской области. Позже стало известно, что на борту находился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. Его тело было найдено среди обломков воздушного судна. В Генпрокуратуре подтвердили, что один из руководителей надзорного ведомства погиб, однако подробности сообщать не стали.

Вместе с тем СМИ уже установили, что разбившийся вертолёт AS 350 принадлежал комплексу Heliport Moscow. Известно, что на борту, помимо Карапетяна, находился пилот и ещё один пассажир. Его личность пока не раскрывается. Воздушное судно направлялось в село Спасское Костромской области, но из-за плохой погоды совершило вынужденную посадку в Дьяконове. Спустя время AS 350 поднялся в воздух без разрешения. Спустя 40 минут после этого он упал вблизи деревни Вонышево.

Как сообщил Telegram-канал Mash, по факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства крушения вертолёта с замгенпрокурора России на борту устанавливаются, однако, судя по тому, что производство квалифицировано по статье «Нарушение правил безопасности полётов», следователи подозревают в халатности пилота, комментируют произошедшее эксперты.

Пока неизвестно, что делал Саак Карапетян, отвечающий в Генпрокуратуре за международное направление, в Костромской области, а также почему он использовал услуги частной авиакомпании. Mash отмечает, что накануне он якобы прилетел в Костромскую область по приглашению друзей, чтобы поучаствовать в охоте. Компания собиралась сегодня вылететь в Вологодскую область, но по неизвестным причинам, не уведомив о своих планах диспетчера, выдвинулась по маршруту в плохую погоду ещё вечером.