В Дмитрове машина без водителя сама выехала с парковки и устроила ДТП

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Хозяйка «самостоятельного» авто обвинила во всем слабый ручник, однако договорилась с пострадавшей без ДПС.

В Димитрове с парковки на улице Загорской машина без водителя сама выехала с парковки, устроив при этом ДТП с рядом стоявшей припаркованной иномаркой. Неприятную ситуацию записал на свой видео-регистратор очевидец.

По словам виновницы, ее машина покатилась из-за ослабленного ручника. Две девушки – хозяйки машин договорились без судебных разбирательств, та выплатит пострадавшей на ремонт автомобиля нужную сумму.