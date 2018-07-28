Верхний Тагил оказался обесточен после удара молнии

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Из-за стихии в городе тысячи людей остались без света.

Сегодня, 28 июля, в Верхнем Тагиле пропало электричество. Люди сразу же стали звонить на электростанцию, чтобы узнать, что произошло. Оказалось, что вследствие удара молнии в главный трансформатор Верхний Тагил оказался обесточен.

«Город в 13 тысяч жителей сидит без света! Электричество обещают восстановить к утру в лучшем случае, либо к обеду воскресенья», - сообщил возмущенный россиянин.

Уральские синоптики предупредили, что наблюдаются большие перемены в погоде Свердловской области и вердикт неутешительный. В ближайшие дни города этого региона ожидают ливни и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после разрушительного урагана коммунальные службы пытаются восстановить нормальную жизнь в городе. Пострадали объекты инфраструктуры, некоторые районы Подольска обесточены. Также пострадали машины из-за падения деревьев. Местные жители сообщают, что провода валяются прямо на дороге и машины никак не в состоянии их объехать.