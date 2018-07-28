Роковое крушение самолета во Франции унесло человеческие жизни

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Северовосточная Франция шокирована трагическим авиа-инцидентом, который произошел неподалеку от города Шарлевиль-Мезьер.

Как стало известно, в зловещий день планировались полеты на аэродроме. Первым должен был вылетать легкий самолет, на борту которого были трое пассажиров и один пилот. После того, как судно начало набирать высоту, произошло роковое крушение. Падение самолета, к сожалению, унесло человеческие жизни.

СМИ сообщают, что 68-летнему пилоту и одному из пассажиров не удалось выжить – они трагически погибли. Еще два пассажира, 32 и 20 лет, остались в живых. Следом за рухнувшим самолетом должны были вылетать еще два, но в связи с ЧП полеты в тот день были отменены.

Как сообщает источник, проблема заключалась в наборе высоты. Судно не смогло высоко подняться, упав с небольшой высоты в лесистую местность.