Из-под земли: В Липецке появился новый фонтан

Сегодня, 17:05

Его высота достигала пяти метров. При этом из него била горячая вода.

Новый, не запроектированный фонтан в Липецке забил из-под земли. Это произошло в районе улицы Гагарина. До того, как там забил «коммунальный горячий фонтан», в этом месте проводились ремонтные работы на трассе. Видимо, что-то пошло не так, и ремонтники в Липецке столкнулись с неожиданной проблемой. В месте проведения ими работ возник мощный фонтан.

Столб воды достигал пяти метров. Вода была горячей. Напор воды на этом участке удалось перекрыть через три минуты. Однако за это время была залита вся прилегающая к месту порыва территория

Проблемы с приведением коммунальных сетей населённых пунктов России в плачевное состояние начались ещё при Горбачёве. Если несколько десятков лет в них не вкладывалось вообще ни копейки, можно представить в каком они состоянии.

Даже если местные власти поставили задачу отремонтировать их, средства местных бюджетов не позволят сделать это ни за год, ни за пять, ни сказать страшнее.

В то же время посетители местных соцсетей интересуются, кто будет платить за «удовольствие горячего фонтана». Но есть и шутники, они ждут, что на новый фонтан в Липецке прибудет сам мэр и перережет на нём красную ленточку.

Специалисты сообщают, что на Гагарина проходило гидравлическое испытание труб перед зимним периодом. Они его не выдержали. Это – хорошо. Было бы хуже, если бы они «рванули» зимой.