В Пермском крае начали сносить новенькие «формальдегидные» дома

Сегодня, 14:07

В Пермском крае, в городе Березники, в микрорайоне «Усольский-2» начали демонтировать новенькие двухэтажные дома, построенные для жителей города, пострадавших от громадных провалов грунта.

Строительство этих домов было начато в 2007 году и продолжалось до 2010-го, а впоследствии обнаружилось, что в стройматериалах, применявшихся для их строительства, очень высокая концентрация формальдегидов.

Можно представить чувства людей, которых переселили из разрушенных катастрофой жилищ в ядовитые «формальдегидные» дома.

Ничего поделать с этим нельзя, поэтому свежепостроенные дома начали сносить. Победителем аукциона на разборку стала пермская компания ООО «МОНТАЖ-УРАЛ». Подрядчик уже приступил к работам. Разборку домов и вывоз мусора он должен закончить за 75 дней.

Построен же был этот микрорайон в соответствии с распоряжением правительства РФ для переселения жителей проваливающихся под землю домов.

Второй по величине город Пермского Края Березники и третий по величине Соликамск – места экологической катастрофы. Эти города стоят над шахтными выработками Верхнекамского месторождения.

Заброшенные выработки заполняются водой, что приводит к их обрушению и проседанию грунта. В Соликамске и Березниках в разных частях города образуются огромные провалы, в которые уходят под землю в том числе и жилые дома.

В Березниках в результате такого провала был разрушен даже железнодорожный вокзал и частично – железнодорожная линия, что потребовало срочного строительства нового железнодорожного полотна.

В результате провалов грунта есть также человеческие жертвы.