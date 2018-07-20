В Ярославле сошли с рельсов цистерны с мазутом

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Вечером 20 июля в Ярославле в районе станции Полянки в Красноперекопском районе произошла авария. Цистерны с мазутом сошли с рельсов.

На стрелочном переводе на перегоне Новоярославская – Ярославль-Главный с рельсов сошли 5 железнодорожных 60-тонных цистерн с мазутом. Одна из цистерн пробита, из пробоины вытекает мазут. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб. Привлечены силы ЭКОСПАС.

Для ликвидации последствий ЧС на место отправлен восстановительный поезд.

Задержаны из-за аварии несколько пассажирских и пригородных поездов до станции Ярославль-Главный.

ГУ МЧС по Ярославской области утверждает, что угрозы населению или экологии города нет, так как авария произошла в промышленной зоне города, поблизости нет ни жилых домов, ни зеленых насаждений. Мазут пролили пеной, которая предотвратит его возгорание.