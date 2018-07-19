Сегодня, 14:44

Движение транспорта перекрыто. Произошла поломка канализационного коллектора

Следствием этого стало то, что центр Таганрога затоплен канализацией. Зловонная жижа продолжает прибывать.

Авария с канализацией произошло по адресу Фрунзе,82. Там порвало канализационный коллектор, диаметр которого составляет 900 мм.

Горожане говорят о жутчайшем распространившемся запахе. В месте порыва перекрыто движение автотранспорта. Сейчас там могут двигаться только трамваи.

Перекрыт участок Фрунзе, проходящий от Смирновского до Гоголевского. Аварийщики Таганрога приступили к восстановительным работам.

Когда им удастся их завершить, не сообщается, как и о том, перекрыты ли стоки, ведущие в повреждённый коллектор. Если да, значит жители многих домов остались без воды.