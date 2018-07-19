Движение транспорта перекрыто. Произошла поломка канализационного коллектора
Следствием этого стало то, что центр Таганрога затоплен канализацией. Зловонная жижа продолжает прибывать.
Авария с канализацией произошло по адресу Фрунзе,82. Там порвало канализационный коллектор, диаметр которого составляет 900 мм.
Горожане говорят о жутчайшем распространившемся запахе. В месте порыва перекрыто движение автотранспорта. Сейчас там могут двигаться только трамваи.
Перекрыт участок Фрунзе, проходящий от Смирновского до Гоголевского. Аварийщики Таганрога приступили к восстановительным работам.
Когда им удастся их завершить, не сообщается, как и о том, перекрыты ли стоки, ведущие в повреждённый коллектор. Если да, значит жители многих домов остались без воды.