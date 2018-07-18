Около 1,5 тысяч жителей Таганрога из-за непогоды остались без света

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Катаклизм, обрушившийся на город, доставляет массу неудобств и ущерба.

Из-за непогоды около 1,5 тысячи жителей Таганрога остались без света. Эти данные предоставили в профильном комитете администрации города. Сообщается также, что проливные дожди спровоцировали быстротекущие потоки воды по улицам города. Порывы ветра срывали с крыш шифер и ломали сухостой.

В Сети появились видео спасения женщины в городе. Трое мужчин помогли попавшей в поток воды гражданке и быстро вынесли ее на обочину дороги, где привели ее в чувство после необычного случая.

Что касается города, то основную часть ЛЭП восстановили и подключили к питанию. Теперь устраняются обрывы ЛЭП в переулке Артиллерийском, на бульваре Комсомольском, в переулке Островского и на улице Кубанской. Об остальных ремонтных работах будет сообщаться позже. Масштабы разрушений оценивает специальная комиссия.

Об этом неожиданном изменении погоды написали в социальных сетях пользователи так: «Да и вообще страшно это.. капец.. дождь.. все в городе катаклизм... а если снег.. так ваще Армагеддон», «Где власть где работки службы при такой погоде надо же смотреть нечего не работает все надо делать людям при ссср все было и работала», «Бедные люди, что за катаклизмы в природе».