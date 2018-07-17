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Джереми Хант обвинил Российскую Федерацию в авиакатастрофе малайзийского Boeing-777, которая произошла в Донецкой области.

Как сообщают источники, британский МИД сделал заявление о крушении Boeing в Донбассе. Он считает, что вина за крушение самолета лежит полностью на России.

Соединенное Королевство, по словам Ханта, присоединяется к Австралии и Нидерландам и уверен, что плотное сотрудничество данных стран может поспособствовать справедливому правосудию по отношению виновника катастрофы.

Ранее глава Украины также призывал мировых лидеров наказать РФ за малазийский самолет, потерпевший крушение над Донбассом. Он считает, что его сбила Россия.