В Вологодской области после урагана на улице забил кипящий фонтан

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Стихия обрушила дерево на магистраль горячего водоснабжения.

В последние дни на регионы Центральной России обрушилась непогода. В частности, в Вологодской области после урагана образовались разрушительные последствия. Накануне здесь был зафиксирован сильный ливень и ветер. Так, в городе Сокол прямо посреди улицы забил кипящий фонтан. Причиной тому послужил обвал дерева.

Его снесло сильным порывом ветра. Столб упал прямо на трубу с горячей водой, которая проходила поблизости. В итоге магистраль была пробита, что привело к коммунальной аварии. Инцидент имел место быть на улице Каляева. Горячая вода быстро начала распространяться по округе и в мгновение ока разлилась по соседним улицам.

Чтобы предотвратить травмирование людей и рабочих было принято решение о перекрытии подачи воды. В настоящее время жители близлежащих домов вынуждены терпеть неудобства. Сотрудники водоканала уже приступили к ликвидации последствий, однако не берутся говорить, когда работы будут завершены.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке из-под асфальта забил фонтан кипятка. Прорыв трубы горячего водоснабжения возмутил местных жителей.