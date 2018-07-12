В Новокузнецке из-под асфальта забил фонтан кипятка

Сегодня, 13:39

Горячий источник не имеет ничего общего с природным явлением. Его причина - неисправность коммуникационных систем.

Сегодня днём, 12 июля, в Новокузнецке, недалеко от пешеходного перехода и остановки городского транспорта, забил фонтан кипятка. На место аварии выехали специалисты, но точную причину «гейзера» пока установить не удалось. Вероятнее всего причиной происшествия стал прорыв в одной из секций трубопровода под пешеходным переходам. Известно, что рядом с фонтаном проводили ремонтные работы одного из участков теплотрассы.

На залитом участке дороги движение затруднено, проезда к соседним домам нет. Специалисты и жители города, опасаются, что ЧП может привести к проседанию грунта.