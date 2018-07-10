В ЮАР потерпел крушение самолет: 21 пассажир пострадал

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AFP сообщает, что авиалайнер упал, но подробностей по поводу инцидента нет.

В ЮАР потерпел крушение самолет. Известно, что 21 пассажир пострадал в процессе падения авиалайнера. Точные координаты падения не указываются, поскольку власти не желают видеть назойливых искателей сенсаций на месте трагедии.

Состоянием одного пассажира серьезно обеспокоены медики, так как человек находится в критическом состоянии. Данные о погибших официально не подтверждены спасательным отрядом и властями. Эксперты сообщают, что подобные разрушения могли стать результатом разгерметизации салона самолета. Возможно, это была ошибка в управлении со стороны пилотов.