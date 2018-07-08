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В Смоленске фонтан забил прямо из-под земли

Сегодня, 18:53

Вода, вода, кругом вода. Прямо, как в популярной советской песне. Только петь что-то при подобных ситуациях не хочется.

В Смоленске фонтан холодной воды забил прямо из-под земли. Это случилось на улице 25 Сентября. В Сети уже появилось видео этого «зрелища». В район инцидента выдвинулась аварийная бригада.

В этом же районе занимаются ведением ремонтных работ на магистральной теплосети. Не исключено, что оба этих факта взаимосвязаны.

Работы на «магистрали» вызвали приостановку движения трамваев по маршруту №1. Оно возобновится в Смоленске не ранее 12 июля.

Не лучше положение дел и в Саратове. Там происходит то, что местные жители назвали коммунальным половодьем.

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