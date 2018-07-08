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В Саратове происходит настоящее коммунальное половодье

Сегодня, 15:10

Похоже, коммунальщикам все равно, что вода потоками течёт по улицам. Вопрос, кому платить.

В Саратове это также, очевидно, стало типичным явлением. Там происходит настоящее коммунальное половодье. От бурно таявших снегов такого не было.

Инцидент в Саратове случился 8 июля на территории Ленинского района. Прорыв, случившийся на водомагистрали, подтопил несколько улиц.

При этом, труба, по сведениям очевидцев, надземная, и оперативно ликвидировать коммунальное половодье в Саратове не составляет особого труда.

Однако, коммунальщики не торопятся. Вода несколько часов хлещет по районам улиц Уфимцева и Тархова. Она уже пошла целой бурной рекой. Уровень воды не меньше десяти сантиметров.

Коммунальщики до сих пор не отключили напор воды. И это среди бела дня. Правда, в выходной.

В местных соцсетях задаются вопросом, кто-нибудь опубликует данные, сколько её утекло или нет.

Есть и шутники, сообщающие, что на реке Тарховка случилось половодье, а коммунальщики все «на шашлыках».

Это не единственная авария, произошедшая сегодня в Саратове в Ленинском районе. В другой его части из-за неё произошли масштабные отключения по холодному водоснабжению.

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