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В Петербурге посреди проспекта Энгельса забил гейзер

Сегодня, 19:23

Это произошло из-за лопнувшей трубы. Сотрудники «Водоканала» подтверждают факт наличия аварии.

Сегодня, 7 июля, около 4 часов вечера в Петербурге посреди проспекта Энгельса забил гейзер холодной воды. Жидкость грязного цвета не пропускает людей к тротуару, чем затрудняя движение не только пешеходов, но и водителей на транспортных средствах. Отмечается, что прорыв зафиксирован у дома №139.

Сотрудники «Водоканала» сообщают, что наличие небольшой аварии на участке на проспекте Энгельса подтверждается. На место ЧП в оперативном порядке выдвинулись квалифицированные сотрудники. Лопнувшая труба не стала причиной нарушения водоснабжения в близлежащих домах. Когда именно устранят прорыв, не сообщается, но сложность аварии не самая высокая.

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