В Самаре более 15 часов пассажиры ждали вылета в Барселону из-за поломки двигателя

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Десятки людей стали заложниками ситуации а аэропорту.

В Самаре более 15 часов пассажиры ждали вылета в Барселону. Самолет не смог вовремя покинуть аэровокзал из-за поломки двигателя. Причины были оперативно устранены, проведена диагностика. Ожидающие вылета пассажиры не очень расстроились переменам, поскольку большинство посчитали такой сценарий более удачным, чем дефект бы обнаружили уже в небе. Из-за задержки рейса некоторые клиенты испытали неудобства, но общее состояние и настроение людей не пострадало.

Настоящей пыткой для 240 пассажиров стали две посадки и высадки из самолета. Комментировать происходящую ситуацию утомленные пассажиры не стали, остановились лишь на нескольких постах в социальных сетях, сопровожденных снимками ожидания самолета в Барселону.