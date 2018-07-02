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В Брянске иномарка ушла под землю

Сегодня, 11:56

Состояние дорог в российских городах по-прежнему остаётся больной темой. Сколько с ямами не борись, а они всё равно побеждают.

В Брянске иномарка, в буквальном смысле, ушла под землю. Причём, провалилась она вместе с частью асфальтового покрытия.

Это произошло в Брянске 1 июля на территории Володарского района. Местом инцидента стала парковка рядом с супермаркетом «Свенская ярмарка».

Можно только представить, что почувствовал хозяин авто, когда, заезжая на парковку, он вместе с машиной стал уходить под землю. Сообщается, что его реакция была мгновенной. Он сразу выскочил из иномарки.

Предположительной причиной провала, в результате которого иномарка ушла под землю, считается дождь. Накануне в Брянске был сильный ливень. Вероятно, он размыл грунт под асфальтовым покрытием.

То, в свою очередь, не выдержало тяжести автомобиля. Владельцу иномарки остаётся лишь бить себя в грудь, почему не припарковались в сторонке. Места было достаточно.

Кто будет возмещать ущерб в этом случае, пока не понятно.

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