В Омске затопило стадион «Юность» и парковку рядом с ним

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На место аварии вызваны бригады коммунальщиков.

Утром 1 июля в Омске произошла коммунальная авария. Как сообщают очевидцы в местном сегменте социальных медиа, в результате прорыва подземных коммуникаций затопило стадион «Юность» и парковку рядом с ним на улице Б. Хмельницкого. Вода выходит из-под грунта и разливается по территории стоянки, а также проезжей части.

Горожане сетуют на то, что это уже не первый подобный случай. Ранее такого рода аварии уже происходили близ стадиона, но коммунальные службы не сделали из этого исчерпывающих выводов. Местные жители утверждают, что рабочие несколько раз производили на данном участке аварийно-восстановительные работы, повредив при этом дорожное полотно и газон, однако положительных результатов, учитывая сегодняшнюю ситуацию, так и не добились.

Ранее мы писали, что в Зауралье после шторма поселок ушел под воду. Жители населённого пункта вынуждены массово покидать дома и спасать ещё уцелевшее имущество от большой воды. На месте работают сотрудники МЧС, однако разрешить проблему они не могут.