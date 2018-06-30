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Парфюмерная вода спровоцировала задержку поезда в Китае

Сегодня, 03:45

Датчики приняли ароматные частицы за дым, отчего сработала пожарная сигнализация и поезд вынужденно остановился. Трехминутная остановка полностью сбила расписание всех поездов, которые передвигались как особый механизм.

Парфюмерная вода спровоцировала задержку поезда G6602 в Китае, который следовал из Чжэнчжоу. Оказалось, что перед прибытием женщина воспользовалась парфюмом в туалете, отчего и произошел такой необычный инцидент. Сотрудники железной дороги рассказали, что происходит такая путаница с датчиками нередко, и провоцируют включение сигнализации также и другие средства.

В администрации железных дорог Китая граждан призывают к воздержанию от использования дезодорантов и прочей парфюмерии в поездах, ведь даже задержка на несколько минут серьезно сбивает привычное для граждан расписание. Провоцировали срабатывание датчиков и обычные крема для загара.

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