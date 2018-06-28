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Немецкий фрегат загорелся из-за американской ракеты

Сегодня, 14:28

В водах Норвегии произошел взрыв, из-за которого пострадали два человека. Ракета фрегата F124 Sachsen застряла в стартовой ячейке, и не покинула пусковую установку.

Немецкий фрегат «Саксония» участвовал в учениях противовоздушной обороны на территории Норвегии. Всего в учениях участвовало два фрегата, и именно из второго сняли случившееся на видео. Фрегат загорелся из-за американской ракеты, которая до начала была исправна. Все обошлось – боеголовка не взорвалась, а пожар на палубе удалось ликвидировать.

Томас Хакен, один из «пострадавших» объяснил, что они с сослуживцем пострадали от испытанного стресса, но никак не физически. На службу военные смогли вернуться через пару дней.

«Саксония» и второй фрегат «Любек» направят в порт Харстад в Норвегии, где определят причины неисправности и оценят ущерб от данного ЧП.

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