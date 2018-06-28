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Чартерный самолет разбился в Мумбаи

Сегодня, 12:06

Пилот не смог управлять лайнером, и пылающая брыла металлолома упала в жилой сектор.

 Местные правоохранительные органы и спасатели оказывают помощь пострадавшим. На данный момент есть информация о 5 людях, которым нужна срочная медицинская помощь. Есть ли люди под завалами точно неизвестно. На месте трагедии собираются местные жители. Сколько людей находилось в самолете, пока неясно.

 Местное телевидение сообщает, что чартерный самолет разбился. В Мумбаи приняты все меры по помощи пострадавшим о поиску возможных пострадавших. Чартерный самолет, принадлежащий правительству штата Индиана. Авиакатастрофа произошла в оживленном районе Гаткопар города Мумбаи. Телевизионные репортажи запечатлели части обломков, горящих на земле.

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