В Барнауле «коммунальный фонтан» выбил стекла и разрушил тротуар

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Последствия прорыва водопроводного трубопровода в центре столицы Алтайского края поразили своей масштабностью даже видавших виды старожилов.

В Барнауле «коммунальный фонтан» выбил стекла аптеки, двух магазинов и разрушил тротуар. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, все произошло внезапно в среду днем и напоминало кадры голливудского фильма катастроф». Вначале возле фасада жилого дома вздулся асфальт. Затем, из образовавшейся дыры вырвался фонтан воды, который разбил стекла в аптеке и магазинов, занимающих первый этаж.

Покупатели и персонал торговых точек выскочили на улицу, причем, некоторые горожане попали под водный поток. К счастью, это был не кипяток. Пострадавших не было. Аварийные службы приехали довольно быстро и перекрыли воду. Однако ущерб был нанесен довольно значительный. Асфальт на тротуаре буквально разворотило. Муниципалитет возместит владельцам торговых точек убыток за выбитые витрины.