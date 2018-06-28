Воздушный шар лишил света 33 тысячи жителей из Якутска

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«Якутскэнерго» причиной ЧП называет фольгированные ленты.

Воздушный шар лишил света 33 тысячи жителей Якутска. Такой интересный инцидент произошел накануне. Из-за одного гелиевого воздушного шара специалистам пришлось работать, не покладая рук, чтобы установить проблему и причину поломки.

«Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода», - сообщили специалисты «Якутскэнерго».

Точно, кому принадлежит «виновник торжества» выяснять не стали. Но главной версией стал выпускной в одной из школ Якутска. Дети отпускали в небо символически шары и прощались со школой.

Активисты выразили надежду, что подобные традиции вскоре будут искоренены из реальной жизни, поскольку шары загрязняют природу, экологию и смогут стать причиной таких неожиданных масштабных проблем.