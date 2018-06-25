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На Рижском направлении МЖД прервано движение, поезда в сторону Москвы не идут

Сегодня, 09:51

Диспетчеры принимают меры по скорейшему восстановлению работы транспорта.

Сегодня утром на Рижском направлении МЖД произошёл сбой. Движение поездов было прервано из-за электропоезда, который встал в 7:47 на станции Нахабино. Представители транспортного предприятия объясняют причину задержки техническими неполадками. Известно, что инцидент имел место быть на перегоне Павшино – Нахабино. Речь идёт о пригородном поезде сообщением Новоиерусалимская – Москва. Из-за поломки другие составы не идут в стороны Москвы.

В настоящее время диспетчеры работают над освобождением проезда и возобновлением движения. Железнодорожники пытаются отбуксировать электричку. В МЖД просят извинения у пассажиров за причинённые неудобства и обещают устранить проблему в кратчайшие сроки.

Ранее мы писали, что произошёл сбой на серой ветке Московского метрополитена. Движение поездов в столичной подземке было остановлено из-за инцидента, произошедшего на одной из станций. Коллапс спровоцировал один из пассажиров.

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