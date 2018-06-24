VistaNews.ru


В Кисловодске машина провалилась в яму из-за нерадивых дорожников

Сегодня, 17:06

Транспортное средство влетело в «капкан», а водитель получил стресс.

В Кисловодске машина провалилась в яму. Огромная колдобина стала результатом дорожных работ. Из-за нерадивых дорожников, автомобиль, движущийся по дороге, оказался в центре выкопанной ямы.

В социальных сетях появляются фотографии с места происшествия. Водитель не ограждённый участок раскритиковал. Эксперты напоминают, что подобные места работ должны иметь особое ограждение со светоотражающими элементами для безопасного движения транспортных средств. К слову, в Озерске жители возмущены способом ремонта дороги: дорожники засыпают свежий асфальт в лужи. Видео вопиющего инцидента попало в социальную сеть «ВКонтакте». После ремонта разравнивают лопатой латку и притаптывают будущий асфальт.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Фото провалившегося под землю в Петербурге авто развеселило соцсети

В Кисловодске трое всадников на лошадях разгуливали по тротуару

Машина провалилась под лед Воронежского водохранилища

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем