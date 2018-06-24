В Кисловодске машина провалилась в яму из-за нерадивых дорожников

Сегодня, 17:06

Транспортное средство влетело в «капкан», а водитель получил стресс.

В Кисловодске машина провалилась в яму. Огромная колдобина стала результатом дорожных работ. Из-за нерадивых дорожников, автомобиль, движущийся по дороге, оказался в центре выкопанной ямы.

В социальных сетях появляются фотографии с места происшествия. Водитель не ограждённый участок раскритиковал. Эксперты напоминают, что подобные места работ должны иметь особое ограждение со светоотражающими элементами для безопасного движения транспортных средств. К слову, в Озерске жители возмущены способом ремонта дороги: дорожники засыпают свежий асфальт в лужи. Видео вопиющего инцидента попало в социальную сеть «ВКонтакте». После ремонта разравнивают лопатой латку и притаптывают будущий асфальт.