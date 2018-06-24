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В Курске гейзеры фонтаном бьют из асфальта

Сегодня, 16:05

Необычное происшествие местный житель заметили на проезжей части на улице Звездной.

В Курске житель города запечатлел на видео необычное явление, которое он заметил на улице Звездная, 15. Там посреди дороги прямо из асфальта из огромной лужи невысоким фонтаном бьют гейзеры. Горожанин предостерег автовладельцев о возможной опасности, и порекомендовал объезжать данный участок дороги.

Пользователи соцсетей отметили, что причиной данного происшествия стал сильный дождь, который прошел минувшей ночью. Он закупорил ливневые канализации, сформировав такой поток горячей воды.

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