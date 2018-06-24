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В Казахстане экстренно сел летевший из Новосибирска турецкий самолёт

Сегодня, 09:33

Командир экипажа запросил посадку из-за отказа одного из двигателей.

В Казахстане приземлился лайнер авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Новосибирска в Анталью. Турецкий самолет Boeing 737 экстренно сел в аэропорту города Атырау. В местном Комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию сообщили, что летевший из России в Турцию лайнер вынужден был приземлиться из-за проблем с двигателем.

Командир экипажа запросил посадку на полпути к пункту назначения из-за того, что силовая установка полностью отказала. Известно, что инцидент произошёл в 10:03 по местному времени (07:03 мск). Казахстанская пресса передаёт, что воздушное судно благополучно село. Происшествий на борту не было, никто не пострадал. Отмечается, что самолёт перевозил 190 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее мы писали, что японский самолёт экстренно сел в Хельсинки. Причиной экстренной меры стала поломка, обнаруженная во время полёта.

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