В Петербурге утром сломался новый поезд на станции «Автово»

Сегодня, 11:06

Пассажиры жаловались на опоздание поездов 18 июня на Красной ветке. Движение в штатном режиме начало осуществляться с 9 часов утра.

Сегодня утром в Петербурге сломался новый поезд. Инцидент произошел на Красной ветке на станции метрополитена «Автово». Недовольные пассажиры сообщили об этом на просторах Сети. В результате поломки составы от «Проспекта Ветеранов» ехали с заметно увеличенным интервалом, что создавало неудобства для горожан.

Множество людей провели в ожидании больше 10 минут. Отмечается, что неисправный поезд в оперативном порядке отправили в депо. С 9 часов утра движение составов производится в привычном режиме. На данный момент не сообщается, что стало причиной сегодняшней поломки.