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Самолет «Новосибирск – Анталья» чудом избежал катастрофы

Сегодня, 18:53

Россиянам пришлось пережить стрессовую ситуацию, после которой многим потребовалась помощь. Перелет на отдых в Турцию обернулся не самым удачным образом.

Новосибирцы летели на отдых, пользуясь услугами авиакомпании «AZUR air». Самолет «Новосибирск – Анталья» чудом избежал катастрофы. Сообщается, что посадка осуществлялась в сильную грозу, из-за которой пилоту пришлось «попытать удачу» четыре раза подряд.

Полтора часа в самолете творился хаос и паника: плачь и крики детей, мольбы женщин и скрытая тревога мужчин. Бортпроводники всеми силами пытались держать ситуацию под контролем. Полтора часа пилот пытался осуществить посадку. По регламенту, он должен был лететь на другой аэродром после второй неудачной попытки. Однако он не стал это делать, так как руководство приказало продолжать попытки во избежание крупных финансовых потерь.

К счастью, катастрофы удалось избежать. Пилот осуществил посадку, после чего некоторым пассажирам была оказана скорая медицинская помощь.

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