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Крым перешел на резервные источники питания из-за отключения электроэнергии

Сегодня, 18:18

Сегодня питание отключили по всему полуострову, причины пока что уточняются. Известно, что перебои произошли за пределами Севастополя.

Крым из-за отключения электроэнергии сейчас перешел на резервные источники питания. На данный момент большинство объектов перешли на запасные источники электричества, которые обеспечат работу троллейбусов, кафе и общественных учреждений. Администрация города Севастополя сообщила, что больницы и коммунальные службы уже работают в обычном режиме.

Республика Крым была отключена от электропитания сегодня в три часа дня. Причину власти пока что не назвали, но уточнили, что питание отключили за пределами Севастополя. В то же время в прессе появились сообщения об аварии. По полуострову перестали работать светофоры и некоторый транспорт, работающий от электричества. Часть магазинов и кафе тоже остались без света. Мобильная связь работает плохо, с перебоями.

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